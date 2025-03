Waly Diouf Bodian s'attaque à l'Apr : "Ils ne sont pas des guerriers, qu'ils descendent dans la rue"

Le Directeur général du Port autonome de Dakar s'est attaqué à l'Alliance pour la République (Apr, ancien parti au pouvoir). S'exprimant sur la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie introduite par le député du Pastef, Amadou Ba, Waly Diouf Bodian a déclaré que les gens de "les gens de l'Apr qui dénoncent cette interprétation de la loi ne sont pas des guerriers". Il les invite à mettre leur menace en exécution. "Le Pastef veut interpréter leur loi d'amnistie qui met tout le monde hors de portée de la justice, ils viennent fatiguer les gens en menaçant de descendre dans la rue. Ils ne connaissent pas la rue ces gens-là. Qu'ils le fassent. C'est ce qu'on attend", a lancé M. Bodian, lors du Ndogou Patriote avec Pastef Keur Massar.



Il a ajouté : "Si on laisse les choses telles quelles, le jour où Diomaye et Sonko partiront, ce sera le chaos".



Il a rappelé que lors des événements de mars 2021, "des nervis se sont fondus dans la masse au vu et au su des forces de l'ordre, ils étaient armés et tiraient sur des gens". "Les nervis ont tué plus de gens que les forces de l'ordre", a avancé M. Bodian.



Waly Diouf Bodian a terminé par plaider la dissolution du parti de Macky Sall. "Après interprétation de la loi d'amnistie, il fat dissoudre l'Apr", a-t-il conclu.