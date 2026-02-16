Farba Ngom " Xaliss etat massul dugu ci sama compte té balnaa ..."

Autres articles
-
Sommet de l’OPDAD à Addis-Abeba : Marie Khone Faye plaide pour l’autonomisation des femmes
-
Waly Diouf Bodiang : « Les actes d’enquête préalablement posés à l’encontre de Farba doivent être annulés»
-
Assemblée nationale : les députés lèvent l'immunité parlementaire de Farba Ngom
-
Assemblée nationale : Farba Ngom se défend et jure sur le Coran n’avoir détourné aucun fonds public
-
Corruption et objets prohibés : les détails accablants de la ministre de la Justice sur l'affaire Farba Ngom