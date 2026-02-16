Saloum Sonko à la tête de la ligue régionale de lutte de Kolda : une nouvelle ère pour la discipline

La lutte régionale de Kolda entame un nouveau chapitre avec l’élection de Saloum Sonko à la présidence de la ligue régionale. Il a été porté à la tête de la structure à l’issue de l’assemblée générale tenue le week-end dernier, sous la supervision du Directeur régional des sports.



Lors de cette rencontre, les acteurs de la lutte ont procédé à la mise en place d’un bureau consensuel, aussitôt installé pour conduire les destinées de la discipline dans la région. Cette élection intervient dans un contexte marqué par la mise en place récente de la fédération nationale, ouvrant ainsi la voie à la structuration des ligues régionales.



Des défis majeurs à relever



La nouvelle équipe dirigeante hérite de plusieurs chantiers jugés prioritaires par les acteurs du milieu. Parmi ceux-ci figurent notamment la formalisation des lutteurs et le renforcement des infrastructures sportives. Les pratiquants plaident particulièrement pour la construction d’une arène moderne répondant aux exigences de la discipline.



Toutefois, la région dispose déjà de certains acquis, notamment des plateaux multifonctionnels ainsi qu’un stade omnisports pouvant accueillir des combats. Malgré ces infrastructures, les acteurs estiment qu’une arène spécialisée contribuerait davantage à la promotion et à la professionnalisation de la lutte.



Un espoir pour la promotion de la lutte au Fouladou



Les espoirs placés en cette nouvelle ligue sont nombreux. Les acteurs attendent surtout une amélioration de la gouvernance de la lutte, ainsi qu’une meilleure organisation des compétitions et de l’encadrement des lutteurs.



Le Fouladou, reconnu pour son important vivier de jeunes talents, pourrait tirer profit de cette nouvelle dynamique. La mise en place d’un cadre structuré devrait favoriser l’émergence de nouveaux champions et contribuer au rayonnement de la lutte dans la région.



Avec l’installation de ce bureau, les acteurs de la lutte à Kolda affichent leur ambition de faire de la discipline un levier de développement sportif et socio-culturel au bénéfice de la jeunesse locale.