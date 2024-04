Woodside au Sénégal : le projet Sangomar est désormais achevé à 96%

La compagnie pétrolière australienne Woodside Petroleum annonce qu’elle a enregistré, vendredi, une baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, en raison de la baisse des prix du pétrole réalisé et du gaz naturel liquéfié. La société a également signalé une diminution des volumes de production dans certains de ses principaux projets.



Malgré ces résultats, le Directeur général, Meg O’Neill a déclaré que le projet Sangomar est désormais achevé à 96% et la première production de pétrole est prévue pour la mi-2024. 19 des 23 puits de production de Sangomar ont été complétés, rapporte E-média.



M.O’Neill indique que les prévisions de production et de dépenses d’investissement pour l’année entière sont restées inchangées.