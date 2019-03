World surf league à Dakar: Khadjou Samb veut féminiser la discipline au Sénégal (VIDEO)

C'est une passionnée du surf depuis l'âge de 13 ans. Khadjou Samb a grandi sous l'aile protectrice de son grand frère et de son oncle qui pratiquent tous les deux cette discipline. En plus d'être pratiquante, elle l'enseigne gratuitement et la développe dans une école