XËYU NDAW ÑI: Macky annonce le renouvellement du programme pour trois (03) ans

Le président Macky Sall, a annoncé avoir renouvelé le programme XËYU NDAW ÑI, dans son discours à la Nation du nouvel an. Ce programme « portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards de fcfa » a été prorogé pour trois ans.



« Je suis heureux d’annoncer que j’ai renouvelé pour trois ans le Programme XËYU NDAW ÑI, portant sur 82 000 emplois jeunes pour un montant de 450 milliards de fcfa », a fait savoir le président sortant.



Macky Sall qui a dressé son bilan de ses 12 ans au pouvoir, a estimé que : « grâce à ces tous ces instruments actifs sur l’étendue du territoire national, nous avons amélioré le cadre de vie de nos villes, construit et réhabilité des lieux de cultes, créé des emplois et autres activités génératrices de revenus ».



Mieux, selon le chef de l’Etat, « des milliers de jeunes et femmes porteurs de projets, dont 250 000 attributaires de prêts de la DER/FJ » ont été « financés ».



Ceci, a « permis à des millions de bénéficiaires d’accéder à des services sociaux de base, y compris la couverture maladie, dont le taux est passé de 20% en 2013 à 53,2% en 2023 », a-t-il informé.



Dans l’intérieur du pays, « de Thiéyène à Bagaya, de Fissel à Saré Liou, de Diallocounda à Waalidiala, entre autres centaines de localités », a listé M. Sall, lui et son gouvernement ont « désenclavé des pans entiers du territoire national, apporté de l’eau et de l’électricité, équipé des structures de santé, et octroyé des matériels pour l’allègement des travaux des femmes, s’est-il félicité.