Xénophobie en Afrique du Sud: Ramaphosa veut rassurer les pays africains

Les trois émissaires dépêchés dans sept pays par le président Cyril Ramaphosa et dirigés par l'ex-ministre Jeff Radebe, doivent faire valoir que l’Afrique du Sud s’engage à respecter, selon le communiqué de la présidence, « les idéaux panafricains d'unité et de solidarité ».



Ces trois envoyés spéciaux doivent expliquer ce que l’Afrique du Sud entend faire pour mettre un terme aux violences et de traîner les coupables devant les tribunaux.



Il s'agit d'une demande du Nigeria. Le ministre nigérian des Affaires étrangères déclarait, la semaine dernière, que les coupables devaient « rendre des comptes ». Geoffrey Onyeama avait aussi parlé de compensations pour « les Nigérians qui ont souffert ».



Sifflets à Harare



Leur voyage a été annoncé au lendemain de l’accueil houleux que le président Ramaphosa a reçu, le 14 septembre, au stade de Harare, où il participait aux funérailles de Robert Mugabe.