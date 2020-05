Y’en A Marre lance demain mercredi la campagne "SA MASQUE, SA KAARÀNGE": 50 000 masques seront distribués dans tout le pays

Le mouvement Y’en A Marre va lancer ce mercredi une campagne de distribution de masques et de sensibilisation sur tout l’étendue du territoire sénégalais. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des activités menées par YEM depuis le début de cette pandémie du nouveau Coronavirus. Son objectif est de contribuer à la stratégie de résilience nationale face à la propagation du COVID-19, en distribuant au moins 50.000 (cinquante mille) masques aux populations sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi en sensibilisant sur leur utilisation.



D'autres activités telles que le marquage au sol devant les boulangeries et d'autres commerces seront menées, pour sensibiliser les citoyens au respect de la distanciation sociale, selon le communiqué parvenu à PressAfrik.



La première phase de cette campagne concerne Dakar, Touba, vélingara, ziguinchor, Thiès, Saint Louis et Louga, zones les plus touchées par la pandémie au Sénégal.