Y'en a marre crache du feu sur la loi interprétative de Pastef : "c'est pire que le quart bloquant de Wade"

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, le mouvement citoyen Y’en a marre a réaffirmé son opposition ferme à la loi interprétative proposée par le Pastef. Le ton était sans équivoque : « Nous voulons une abrogation pure et simple », a déclaré le collectif, rappelant les événements tragiques de l’année dernière.



Thiat, responsable du mouvement, a évoqué les violences qui avaient ensanglanté le pays, notamment la tentative d’élimination du candidat Ousmane Sonko. « Des Sénégalais sont morts, des biens ont été détruits, et le monde entier avait les yeux rivés sur nous. Et que fait Macky Sall ? Il propose une loi d’amnistie. Les Sénégalais s’y sont opposés, mais grâce à sa majorité mécanique, la loi est passée comme une lettre à la poste », a-t-il dénoncé.



Le collectif a également rappelé les promesses non tenues du pouvoir. « Lors de leur campagne, ils avaient promis une abrogation. Ousmane Sonko en avait même fait un cheval de bataille lors des législatives. Aujourd’hui, le Pastef, qui était contre hier, nous propose une loi interprétative à travers son député Amadou Bâ. Qu’ils nous respectent ! »



Y’en a marre a également interpellé directement le président de la République. « Nous mettons le chef de l’État face à ses responsabilités. Nous l’avons vu poser un acte fort en démissionnant de son poste de secrétaire général de son parti, ce que tout le monde a applaudi. C’est le moment pour lui de prouver sa bonne foi en prenant une décision courageuse à l’encontre de son gouvernement. »



Le mouvement n’a pas mâché ses mots pour qualifier la situation actuelle. « Cette loi est plus grave que celle du quart bloquant d’Abdoulaye Wade. Nous appelons les Sénégalais et les forces vives de la nation à se préparer, car nous mettrons les députés face à leurs responsabilités. Cette interprétation ne doit pas passer. Souvenez-vous que c’est le peuple qui vous a mis là où vous êtes. Nous ne sommes pas amnésiques, sachez-le. Nous voulons que cette loi saute. Sinon, vous aurez le peuple en face, et Y’en a marre sera en première ligne. »