Yacine Fall en visite en Mauritanie dans un contexte de tensions migratoires

La ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, a entamé ce lundi une visite officielle en Mauritanie. Cette démarche diplomatique intervient dans un contexte particulier, marqué par des tensions liées au rapatriement de plusieurs Sénégalais résidant en Mauritanie. Ces derniers ont été expulsés en raison de l'absence de cartes de séjour. Un épisode qui a suscité de vives réactions au Sénégal.



Le rapatriement des ressortissants sénégalais depuis la Mauritanie a été un sujet de débat ces dernières semaines. Le gouvernement sénégalais a exprimé son mécontentement face aux conditions de ces rapatriements, qualifiant la situation de préoccupante. Les autorités sénégalaises ont dénoncé non seulement le manque de préparation, mais aussi les conditions de vie des rapatriés, souvent jugées indignes.



C’est dans ce contexte tendu que Yacine Fall a été interpellée par des députés lors de son passage à l'Assemblée nationale, le jeudi 13 mars 2025. Les parlementaires ont soulevé des questions sur la gestion de cette crise migratoire et ont demandé des éclaircissements sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les citoyens sénégalais à l’étranger, notamment en Mauritanie.



L'agence France Presse (AFP) rapporte que, bien que la visite de la ministre soit d'une importance stratégique, les services du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères n'ont pas fourni de détails précis sur les objectifs et les résultats attendus de cette mission en Mauritanie. La discrétion entourant les pourparlers et les discussions laisse place à des spéculations, mais il est évident que la gestion des questions migratoires et la préservation des droits des Sénégalais en Mauritanie seront au cœur des échanges.



Cette visite intervient également dans un contexte plus large de coopération entre les deux pays voisins. La Mauritanie et le Sénégal partagent des liens historiques, économiques et sociaux forts. Cependant, des incidents comme celui des expulsions viennent parfois compliquer les relations diplomatiques, nécessitant un dialogue ouvert et constructif pour éviter toute escalade.