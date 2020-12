Yacine Sène, responsable de «La Cigogne bleue» : «Si j’étais incriminée, je serais aujourd’hui en prison»

D’après le certificat de genre de mort délivré par le Dr Abdou Magib Gaye de l’hôpital Aristide Le Dantec, le bébé serait mort «à la suite d’une asphyxie secondaire» et qu’il y a «absence de signe traumatique et de trace de violence».



Le Quotidien a joint la responsable de la crèche «La Cigogne bleue», Yacine Sène, qui dit d’emblée partager la douleur avec la famille. Selon Mme Sène, si elle était aujourd’hui incriminée dans cette affaire, elle serait déjà en prison.



«Il n’y a eu pas d’erreur humaine et c’est constaté par le rapport d’autopsie», s’est-elle défendue. Pour le reste, elle ne voulait pas s’avancer sur le sujet sous prétexte que la police a transmis l’enquête au Parquet.



Pour rappel, après le décès de leur bébé de 9 mois, les parents ont porté plainte contre la responsable de la crèche «La Cigogne bleue» sise à Sacré-Cœur3 pour «négligence».



