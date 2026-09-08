Yakaar-Teranga : le Premier ministre pointe un manque à gagner de 30 milliards de FCFA et critique les capacités de PETROSEN

Lors de sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo est revenu en détail sur la gestion du dossier du bloc gazier Yakaar-Teranga. Il a révélé qu'en attendant trois mois de plus avant la résiliation de la convention, l'État du Sénégal aurait été en position légale d'exiger de la compagnie pétrolière américaine Kosmos Energy le versement d'une indemnité forfaitaire de 55 millions de dollars, soit une recette financière directe d'environ 30 milliards de francs CFA pour le Trésor public.



Critiquant le processus de transition enclenché sur ce projet stratégique situé au large de Cayar, le chef du gouvernement a estimé que la reprise en main du dossier par la compagnie nationale PETROSEN n'était pas optimale. Selon lui, PETROSEN ne dispose pas actuellement des capacités techniques, financières et opérationnelles à la hauteur des exigences requises pour assurer seule le développement et l'exploitation d'un gisement d'une telle envergure, indispensable à la souveraineté énergétique du pays.

