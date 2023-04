Yankhoba Diatara annonce la livraison de dix stades multifonctionnels en 2023

Le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a annoncé mardi, la livraison de dix stades multifonctionnels dont celui de Podor (Nord), d’ici la fin de l’année 2023, renseigne l'Agence de presse sénégalaise.



«Dix départements dont celui de Podor vont étrenner d’ici la fin de l’année 2023, leurs stades multifonctionnels», a-t-il dit lors d’une visite du site devant abriter l’infrastructure, en compagnie de l’adjoint du Préfet de Podor, Fodé Kaba Ndao.



Le ministre a dévoilé la maquette de ce stade multifonctionnel qui sera construit sur un terrain situé à l’entrée sud de la ville.



L’infrastructure va coûter «entre 1 et 1, 5 milliard de francs Cfa», a estimé Yankhoba Diatara lors de la rencontre avec le mouvement sportif de Podor dans la Salle des délibérations de l’Hôtel de ville.



«Le Stade de Podor, qui sera aux normes de la Caf, s’inscrit dans un vaste programme de construction d’infrastructures au profit de 46 départements du Sénégal», a rappelé M. Diatara.



«Les 10 stades seront livrés avant la fin de l’année 2023 et les 16 autres seront achevés en 2024», a-t-il rappelé.



Outre la forte demande en infrastructures sportives dans les 22 communes du département, les acteurs du sport ont également plaidé pour «une formation de qualité» aussi bien pour les athlètes que pour les techniciens (entraîneurs) et les administratifs du sport.



Selon l'APS, le ministre a répondu favorablement à la demande des représentants de l’Odcav, Organisme de coordination des activités de vacances, des districts de football, de la lutte, de l’athlétisme, du handisport, entres autres. Il a octroyé des ballons et maillots aux équipes affiliées à la Fédération sénégalaise de football.



Des jeunes de Podor vont prendre part à Dakar, à la session de formation de stadiers qui démarre après la fête de Korité, a informé le ministre des Sports.