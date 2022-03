Yankhoba Diatara honoré par les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès

La fédération des amicales des Étudiants des UFR et Écoles Supérieures de l'Université Iba Der Thiam de Thiès a rendu un hommage appuyé Yankhoba Diatara, Ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Ces étudiants, dirigeants d'amicales dont certains se sont déjà insérés dans la vie socioprofessionnelle ont tenu à célébrer M. Diatara à travers un vibrant hommage pour tous les bons et loyaux services qu'il leur a rendus et à leur institution.



En effet , M. Diatara a posé des actes historiques allant dans le sens du développement de L'U.I.T avec la signature de l'arrêté cédant l'espace où est implanté l'auditorium à l'UIT, et la mise à disposition d'un bus pour le transport gratuit des étudiants.



En tant que vice-président du Conseil départemental, Yankhoba Diatara a encore été au chevet des étudiants en les accompagnant pour résoudre des problèmes de restauration et d'hébergement. Mieux, il est aussi intervenu dans le cadre de la médiation sociale en période de crise pour aider à sa décrispation.



Pour tout ceci et pour d'autres actions d'envergure que Yankhoba Diatara a réalisées pour soulager les étudiants et améliorer leurs conditions d'études, les étudiants lui ont remis des décorations pour lui exprimer leur reconnaissance.



Très omblé par le beau cadeau, qui n'est d'ailleurs qu'une suite des nombreuses actions que les étudiants ne cessent de porter à son honneur, le Ministre Yankhoba Diatara a saisi cette initiative de la fédération des amicales de l'IUT pour exprimer sa fierté. Non sans manquer de leur prodiguer des conseils et de les rassurer quant à sa disponibilité à accompagner tous ses jeunes frères et sœurs afin de contribuer à leur enseignement.