Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FASPH) attire l’attention des nouvelles autorités sur les difficultés des personnes en situation d’handicap. Yatma Fall demande des solutions urgentes pour une meilleure inclusion des personnes handicapées.



« Notre attention a été attirée par le décret relatif au ministère de la Santé de l’Action sociale qui a la tutelle technique des personnes handicapées. Si on analyse ce décret, on voit qu’il y a une petite portion qui est réservée au handicap (…) le handicap est une question de développement, une question de droits humains qui concerne plus de 15 % de la population selon le rapport mondial sur le handicap », a déclaré sur Sud FM, Yatma Fall, président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées.



Il demande aux nouvelles autorités d’inclure les personnes handicapées dans les politiques de développement.



« Ces 15 % de la population du Sénégal rencontrent quatre problèmes prioritaires auxquels il faut nécessairement trouver des solutions urgentes pour une meilleure inclusion pour une société sénégalaise beaucoup plus juste et égalitaire », a dit M. Fall.



Selon lui, il s’agit d’abord des « difficultés liées à l’accès, à la santé et aux services de réadaptation. Des difficultés liées à l’éducation et à la formation, des difficultés également liées à l’accès à l’emploi et à l’insertion. Enfin, des difficultés liées à l’aménagement du cadre de vie et de l’accessibilité ».



D’après le président de la FASPH, la résolution de ces difficultés passe par la mise en œuvre de la convention internationale sur les droits des personnes handicapées ratifiée par le Sénégal et la loi d’orientation sociale adoptée depuis 10 ans.



« La réforme assez substantielle de la carte d’égalité des chances dans la production, la distribution et dans l’effectivité des services que cette carte offre. La prise par un certain nombre de décrets d’application notamment le décret relatif par la mise en place du fonds d’appui aux personnes handicapées et le décret relatif à la mise en place de la haute autorité pour le handicap », a indiqué Yatma Fall.



À l’en croire, il y a un ensemble d’action à faire de manière urgente pour que les personnes handicapées se sentent impliquées, mais également pour leur permettre d’apporter leur contribution dans l’effort de construction nationale.