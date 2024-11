Yeumbeul/Comico : un faux agent des services d'hygiène tente d'extorquer des fonds d'un boutiquier

H. Ba, un boutiquier établi au quartier Darou Salam 6, a reçu la visite d’un faux agent des services d’hygiène. Ce dernier, du nom de I.A.Guissé, sans exhiber une carte professionnelle, affiche de grands airs, balaie du regard les quatre coins de la boutique et déclare être venu procéder au contrôle de la qualité des produits en vente.



Selon « Les Echos », malgré les menaces et autres vociférations du soi-disant agent des services d’hygiène, le jeune boutiquier reste zen et tente d’engager une discussion avec lui. Ce dernier se met dans tous ses états et réclame de l’argent sous peine d’appliquer la loi dans toute sa rigueur.



Malheureusement, il a été trahi par son attitude suspecte. Alerté par le boutiquier, l’officier de police judiciaire (Opj) active les éléments de la brigade de recherches, qui sautent dans leur véhicule d’intervention et débarquent sur les lieux. Ils trouvent le faux agent des services d’hygiène et l’interpellent.



Acculé de questions, le mis en cause craque, tombe le masque et justifie ses agissements délictuels par les difficultés auxquelles il est confronté pour joindre les deux bouts. D’où l’usurpation de fonction d’agent des services d’hygiène dans le but de gagner de l’argent pour satisfaire ses besoins.



Placé en garde à vue, il a été présenté au procureur de Pikine (banlieue dakaroise). Il est poursuivi pour « usurpation de fonction et tentative d’extorsion ».