Yeumbeul : M. Fall, un commerçant d'une soixantaine d'années, s'est donné la mort par balle

M. Fall, un commerçant âgé d’une soixantaine d’années, s'est tiré une balle dans la tête à son domicile situé à Yeumbeul. Selon des sources médiatiques, des occupants de la maison ont entendu une forte détonation dans la chambre de la victime. Ils y ont découvert le sexagénaire grièvement blessé. Évacué vers une structure hospitalière, M. Fall a succombé à ses blessures.



Les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul ont ouvert une enquête pour déterminer les motifs de cet acte. Par ailleurs, l’exploitation du téléphone de la victime a permis aux enquêteurs de découvrir des messages envoyés à ses contacts. Une source proche du dossier rapporte qu’ « il annonçait qu’il comptait partir en voyage et que toute personne ayant besoin de lui pouvait contacter son neveu ».

Le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé des faits et suit l’évolution de l’enquête.