Yeumbeul : M. Fall, un commerçant d'une soixantaine d'années, s'est donné la mort par balle

M. Fall, un commerçant âgé d’une soixantaine d’années, s'est tiré une balle dans la tête à son domicile situé à Yeumbeul. Selon des sources médiatiques, des occupants de la maison ont entendu une forte détonation dans la chambre de la victime. Ils y ont découvert le sexagénaire grièvement blessé. Évacué vers une structure hospitalière, M. Fall a succombé à ses blessures.
Les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul ont ouvert une enquête pour déterminer les motifs de cet acte. Par ailleurs, l’exploitation du téléphone de la victime a permis aux enquêteurs de découvrir des messages envoyés à ses contacts. Une source proche du dossier rapporte qu’ « il annonçait qu’il comptait partir en voyage et que toute personne ayant besoin de lui pouvait contacter son neveu ».
Le chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été informé des faits et suit l’évolution de l’enquête.
Les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul ont ouvert une enquête pour déterminer les motifs de cet acte. Par ailleurs, l’exploitation du téléphone de la victime a permis aux enquêteurs de découvrir des messages envoyés à ses contacts. Une source proche du dossier rapporte qu’ « il annonçait qu’il comptait partir en voyage et que toute personne ayant besoin de lui pouvait contacter son neveu ».
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