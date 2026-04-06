Yeumbeul Sud : Six individus interpellés pour actes contre-nature et mise en danger d’autrui

Le Poste de Police de Yeumbeul Sud a procédé à l’interpellation de six individus impliqués dans une affaire de mœurs et de santé publique. L’opération a débuté par l’extraction d’un premier suspect qui faisait l’objet d’une tentative de lynchage par la population locale.





Une fois sécurisé, l'interrogatoire du mis en cause par les enquêteurs a révélé l’existence d’un réseau de partenaires réguliers. Les investigations ont ensuite permis d’identifier et d’appréhender cinq autres personnes citées durant les auditions.





Les chefs d’accusation retenus pour l'enquête, placée sous la direction du Parquet, visent des actes contre-nature ainsi que la transmission volontaire du VIH, qualifiée de mise en danger de la vie d’autrui. L'ensemble des suspects est actuellement en position de garde à vue pour les nécessités de l'enquête.

