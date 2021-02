Yeumbeul Sud : un policier "tanche la main d’un jeune homme pour violation de couvre-feu"

Un policier a été malmené par les populations de Yeumbeul Sud, une localité de la banlieue dakaroise. Pour cause, il a "tranché à l’aide d’une machette la main d’un jeune homme pour violation du couvre-feu".



Les faits ont eu lieu dans la nuit du dimanche vers 21 heures passées. A peine sorti de sa maison pour jeter les coquilles des œufs cassés pour son diner, Abdou Lahat Dioum, un jeune tailleur âgé de 29 ans, est tombé sur un policier muni d'une machette. Après quelques échanges verbaux suivis de coup de poing, ce dernier s'est servi de sa machette pour lui trancher la main droite, entre le premier et le deuxième doigt, informe la Rfm (radio privée).



Alertée par les cris, la famille de la victime a vite rejoint les lieux. Le policier en question a été malmené, puis lynché par une foule furieuse. Extirpé des emprises de la foule par ses coéquipiers, le mis en cause a laissé dernière lui, son arme blanche, une pompe à gaz, une de ses chaussures et son bonnet.



Deux arrestations et deux blessés ont été enregistrés du côté des riverains. Une plainte est annoncée par la victime qui dit pouvoir reconnaitre son "agresseur".