Yewwi Askan Wi annonce un rassemblement le 14 mars pour "défendre la démocratie"

Yewwi Askan Wi renoue avec les rassemblements à quelques mois de la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko et ses camarades ont annoncé un grand meeting le 14 mars 2023. Et ce, que le régime de Macky Sall le veuille ou non.



«Nous voulons un giga meeting, pas un méga meeting. Je demande à tout le monde de manifester le 14 mars avec ou sans autorisation. Moi, je vais manifester », a dit Sonko, s'adressant directement au président Macky Sall



En plus du rassemblement du 14 mars, Sonko et Cie annonce une marche le 15 mars, dans les 46 départements du pays. Ce, pour dénoncer l'instrumentation de la justice et les arrestations arbitraires. « Il (Macky Sall) lui reste 11 mois à la tête du pays. Et il va quitter », a averti le leader de Pastef.