Yoff : une fillette de 3 ans et son frère 2 mois brûlés vifs dans l’incendie de leur maison

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du vendredi 5 février aux environs de 22 heures une maison au quartier Terme-Nord, à Yoff (Dakar). Deux personnes y ont perdu la vie. Il s’agit d’une fillette de 3 ans et son frère de 2 mois.



Les deux parents des enfants qui se trouvaient dans la maison au moment des faits, s’en sont tirés avec des brûlures.



Selon les témoignages recueillis par l’Observateur, les premiers secours vont réaliser que les flammes se propagées dans la maison du sieur Boubacar Barry. Agé de 30 ans et originaire de la Guinée, B. Barry, son épouse et leurs deux enfants seront pris de court par le feu. La mesure de couvre-feu et un vent fort qui soufflait cette nuit vont amenuiser les chances des membres de la famille Barry.



Les deux corps sans vie ont été enlevés et acheminés à la morgue d’un hôpital de la place. Une enquête pour se faire une religion sur l’origine véritable du feu.



Pour rappel, ce drame survient quelques jours seulement après qu'une famille ait été retrouvée morte "par asphysie" Il s'agit d'une mère de famille, Adama Barry et ses deux filles : Mariama et Sadio Diallo.