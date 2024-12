Yoro Dia sur le Retour de Macky Sall : "le phénomène Dem Dikk est dans l'air du temps"

Lors de son passage à l'émission Jano Bi de ce dimanche à la radio Sud FM, Dr Yoro Dia, journaliste et ancien ministre porte-parole de la présidence de la République, a évoqué le retour de Macky Sall sur la scène politique sénégalaise. Selon lui, l'ancien Président de la République a pris le temps d’observer et de permettre aux « stagiaires » de s’installer, faisant référence à la phase de transition et aux nouvelles autorités en place.



"Il attendait d'abord que les stagiaires s'installent. Macky Sall en ce moment travaille pour le Sénégal et pour le reste du monde", a-t-il expliqué. Cette déclaration suggère que Macky Sall, malgré son départ officiel du pouvoir en 2024, continue de jouer un rôle de poids dans les affaires nationales et internationales.



Abordant le concept de "Dem Dikk", Yoro Dia a également fait référence à des exemples de retours politiques célèbres dans le monde, en particulier en Afrique et aux États-Unis. Selon lui, le phénomène de retour au pouvoir d'anciens dirigeants est en vogue, et il a cité l'exemple de Donald Trump aux États-Unis ainsi que celui de John Dramani Mahama au Ghana. "Dem Dikk est dans l'air du temps en ce moment", a-t-il souligné, faisant allusion à ce retour en force de figures politiques passées.



Pour Yoro Dia, il est tout à fait possible qu’une telle situation se produise également au Sénégal, où un ancien Président pourrait revenir au pouvoir après un certain temps. Il a ainsi voulu montrer que l'histoire politique est souvent marquée par des cycles, et que Macky Sall, bien qu'il ait quitté ses fonctions, pourrait toujours avoir un rôle à jouer dans la politique sénégalaise, surtout si le contexte évolue dans une direction favorable à son retour.