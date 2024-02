Youssou Ndour, sur le report de l'élection: "nos compatriotes ne méritent pas ça"

L’ ancien ministre-conseiller à la Présidence, leader du mouvement «Fecce maci bollé » et chanteur, Youssou Ndour s'est exprimé sur le report de l'élection présidentielle actée, lundi, par l'Assemblée nationale.



"Sans équivoque, je ne suis pas d'accord avec le report de l'élection présidentielle. Nos rendez-vous démocratiques s’imposent à nous tous et le peuple souverain sera le dernier juge. La situation du Sénégal m'inquiète encore plus car il y'a trop d'animosités dans ce pays et ce n'est pas nous. Ce n'est pas le Sénégal".



A cet effet, l'ancien ministre conseiller lance un appel à toute bonne volonté pour œuvrer à apaiser ce pays. "Nos compatriotes ne méritent pas ça", a posté Youssou Ndour sur le réseau social X.