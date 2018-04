Zahra Iyane Thiam aux enseignants : «le patriotisme est au-dessus de la revendication»

Tout doit être fait pour sauver l’année scolaire. C’est la conviction de Zahra Iyane Thiam. Cette dernière qui s’est penchée sur la situation qui prévaut dans le milieu scolaire est d’avis que les dissensions doivent être tues pour sauvegarder l’avenir des enfants.



«Aucun sacrifice n’est de trop pour son pays», a-t-elle déclaré. Assistant au démarrage des journées culturelles du complexe Hyacinthe Thiandoum, Mme. Thiam appelle les syndicalistes à mettre de côté leurs revendications car, «on n’a pas le droit de freiner l’ardeur des jeunes, on n’a pas le droit de freiner l’ardeur des élèves».



Avant d’ajouter «Toute revendication est légitime mais, le patriotisme est au-dessus de la revendication, même si elle est légitime. Et cela c’est une responsabilité individuelle. Même si l’Etat, de par sa mission régalienne, a le droit d’assurer l’éducation pour tous, je pense que le patriotisme est aujourd’hui au-dessus de toute forme de revendication».



Mme Thiam de lancer un appel à la raison et à la concertation car, martèle-t-elle, personne n’a le droit de sacrifier l’avenir des enfants, même si on a la légimité.