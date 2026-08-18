Zambie: le président sortant Hichilema réélu avec 60% des voix, selon la commission électorale

Le résultat ne faisait guère de doute à mesure que les bulletins étaient dépouillés. Hakainde Hichilema, président de la Zambie, va entamer officiellement un deuxième mandat avec l'ambition de poursuivre le redressement économique du pays. Il a obtenu 60% des suffrages avec 2 965 326 voix.



Inflation en baisse, réserves de change renforcées, 50 000 emplois créés dans la fonction publique : des mesures importantes mises en avant par le camp du président réélu, alors qu'à son arrivée en 2021, la Zambie devenait quelques mois plus tôt le premier État africain en défaut de paiement sur sa dette extérieure à la suite de la pandémie de Covid-19.



Des réformes dont les retombées sont encore trop peu perceptibles par la population. Sur le plan politique, l'opposition a accusé le gouvernement en place d'intimidations, de restrictions et d'arrestations arbitraires.



Hakainde Hichilema, qui a fait campagne sur son bilan économique, a donc convaincu une majorité des près de 9 millions de Zambiens appelés aux urnes face à treize autres candidats. Le plus sérieux, Bryan Mundubile, a, lui, obtenu 38% des voix avec 1 856 217 suffrages. Le président du Parti NRPUP de la réconciliation nationale pour l'unité et la prospérité n'aura pas su inverser la tendance au terme d'une fin de campagne marquée par des violences et l'arrestation de six figures de l'opposition dans un coup de filet opéré le jour des élections.