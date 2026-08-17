La CEDEAO renforce sa planification stratégique avec son Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) 2027–2029

Afin d'aligner ses priorités institutionnelles sur le Cadre stratégique communautaire et la Vision 2050, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lancé l'élaboration de son Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour la période 2027–2029.



L'initiative rassemble 120 participants issus des différentes Institutions, Départements et Agences de l'organisation. L'objectif principal de cet exercice est de transformer les grandes orientations stratégiques en programmes chiffrés, appuyés par des indicateurs SMART, un suivi rigoureux des résultats et une allocation budgétaire transparente.



Organisé conjointement par les Directions de la Planification stratégique, du Suivi et Évaluation, du Budget, de la Trésorerie ainsi que des Ressources humaines, cet atelier technique met l'accent sur la programmation axée sur les résultats et l'apprentissage collaboratif. En consolidant les compétences des équipes techniques et financières, la CEDEAO entend renforcer la cohérence globale de ses interventions et assurer une gestion optimale des ressources au service du développement régional.