Zendaya refoulée à l’entrée d’un resto à cause de sa tenue? Elle s’explique

“Tout est faux”

Mais que s’est-il réellement passé? Alors que la rumeur lancée par le Daily Mail prenait de l’ampleur sur les réseaux sociaux, la star de “Dune” a décidé de réagir à sa façon. Sur Instagram, la jeune femme de 26 ans a publié un cliché sur lequel on peut voir un personnage qui demande à un autre quelle est sa source. “Je l’ai inventé”, répond le deuxième. Une manière détournée de faire comprendre que toute cette histoire est fausse.



Zendaya s’est également expliquée par le biais de son porte-parole. Interrogé dans les colonnes de Page Six, ce dernier a confirmé que la version des faits du Daily Mail est erronée. “Tout est faux”, affirme-t-il. Il précise ensuite que l’actrice et ses amis se sont rendus dans ce restaurant avant de réaliser qu’ils étaient déjà venus y manger. “Ils ont donc préféré aller ailleurs.” De quoi mettre fin aux rumeurs.

Tout a commencé avec un article publié par le Daily Mail le 13 juin dernier. Le média, images à l’appui, affirmait que la célèbre actrice Zendaya avait été refoulée à l’entrée d'un restaurant à Rome en raison de sa tenue. Le journal précisait que la star et ses amis avaient été contraints d’aller manger dans un autre établissement, “une pizzeria” située non loin de là. Sur certains clichés repartagés sur les réseaux sociaux, on peut en effet voir Zendaya se rendre dans un premier restaurant, avant de changer de direction avec ses amis.