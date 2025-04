Ziarra générale à Tivaouane : le préfet établit un nouveau plan de circulation spécial

Le préfet du département de Tivaouane (dans la région de Thiès) a pris un arrêté instituant un dispositif spécial de circulation qui entrera en vigueur ce dimanche à partir de 7 heures jusqu'à lundi 8 heures, à l'occasion de la Ziarra générale. Cette mesure vise à organiser l'afflux massif de fidèles attendus dans la cité religieuse de Maodo.



Quatre voies principales ont été désignées pour accéder à la ville de Tivaouane. Ces axes correspondent aux entrées naturelles que la position géographique de la localité offre. Deux de ces voies se situent sur la Route nationale numéro 2 reliant Saint-Louis à Dakar, précisément l'axe Pire-Tivaouane et celui connectant Thiès à Tivaouane. La troisième voie d'accès, au nord, relie Mboro à Tivaouane, tandis que la quatrième, au sud, part de Santhiou Pire vers Tivaouane.



Le dispositif prévoit également l'ouverture de voies secondaires pour faciliter la circulation. Parmi celles-ci figurent l'axe nord-ouest partant de Pambal vers Tivaouane, ainsi que la nouvelle route Tally Diop Sy qui démarre à Mbodiène pour aboutir au siège de la Senelec. Une piste supplémentaire partant de la station EDK sur la RN2 permettra de rejoindre la rocade Nord via la route de Mboro.



En ce qui concerne la circulation intra-urbaine, les deux voies de contournement ceinturant la ville au nord et au sud resteront ouvertes dans les deux sens. L'avenue El Hadji Malick Sy, normalement à sens unique, sera aménagée en axe de circulation depuis la gare routière jusqu'à l'angle de la rue Mor Bineta Sy. Parallèlement, l'avenue El Hadji Palla Mbaye servira exclusivement de voie de dégagement en sens unique vers le carrefour principal, d'où les véhicules pourront rejoindre la RN2 en direction de Dakar, Mboro ou Saint-Louis.



Pour le stationnement des véhicules, des emplacements spécifiques ont été réservés. Le parking de l'esplanade des mosquées et celui du terrain de basket de l'Ecole 1 seront dédiés aux véhicules officiels. Quant aux forces de défense et de sécurité, elles disposeront du terrain situé en face de la préfecture pour leurs besoins opérationnels.



Ce plan de circulation a été élaboré pour garantir la sécurité des pèlerins tout en maintenant une fluidité optimale du trafic durant cet important événement religieux qui mobilise traditionnellement des foules considérables.