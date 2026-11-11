Souveraineté sanitaire du continent : L’Institut Pasteur de Dakar lance un forum stratégique pour briser la dépendance scientifique

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a organisé une conférence de presse ce mercredi à Dakar afin d'annoncer la tenue prochaine du « IPD Global Health Forum ». Cet événement de haut niveau rassemble des décideurs politiques, des scientifiques, des partenaires stratégiques et des investisseurs du monde entier. L'objectif vise à aligner l'innovation et les financements sur les priorités sanitaires majeures du continent africain.



Face aux journalistes, l'Administrateur Général de l'IPD, Dr. Ibrahima Socé Fall, a détaillé le programme articulé autour de trois axes fondamentaux. La première journée, baptisée « Dakar Epidemic Forum », entame sa quatrième édition pour faire le point sur les menaces sanitaires globales et les outils de détection ou de réponse disponibles.



« Comme vous le savez, l'Institut Pasteur de Dakar travaille sur beaucoup d'outils – nous avons parlé tout à l'heure des tests de diagnostic rapide, et nous avons développé le premier test de diagnostic rapide pour la rougeole dans le monde; c'est le seul test qui existe, qui a été évalué partout dans le monde jusqu'au Canada, avec Santé publique Canada. Nous l'avons envoyé dans des zones de conflit comme à Gaza aussi pour être évalué, et c'est le seul test homologué par l'OMS », a déclaré Dr. Ibrahima Socé Fall.



Au-delà de la réponse aux crises d'urgence, la rencontre met en avant les technologies avancées de recherche vaccinale de l'IPD, uniques sur le continent, incluant la culture cellulaire, l'ARN messager et les vecteurs viraux.



« Pour la première fois on voit dans le monde une demande de transfert de technologie de l'Afrique vers les autres continents. Je pense que c'est une première et c'est important de partager ces avancées, mais aussi tous nos projets de développement de vaccins en Afrique pour les autres donc antigènes qui concernent le programme élargi de vaccination sont une opportunité pour nous faire. Et donc le fait donc d'organiser cet événement à Dakar, c'est déplacer le centre de la santé mondiale ici sur le continent, de montrer que les Africains ne sont pas que des consommateurs de la science, mais ils produisent la connaissance et les solutions pour les problèmes de santé », a précisé Dr. Fall.



Le deuxième jour, le « Partner Forum », sert à bâtir un engagement cohérent avec les partenaires financiers et techniques. Le troisième jour traite de la résistance antimicrobienne, amplifiée par l'utilisation abusive des antibiotiques en santé animale et humaine. L'IPD préconise une approche intégrée « One Health » pour stopper ce phénomène responsable du renchérissement des traitements et de l'inefficacité des soins de base.



Durant ces travaux, l’IPD officialise le lancement de l’Académie de santé mondiale et d’innovation. Cette plateforme continentale a pour rôle d'offrir des formations scientifiques spécialisées tout en renforçant la diplomatie sanitaire des décideurs africains.



Rappelant l'urgence d'une telle structure, l'Administrateur Général a souligné la détection régulière d'épidémies sur le continent, citant la diphtérie récente au Sénégal et des toxi-infections alimentaires à la salmonelle à Kébémer.



« Il faut savoir qu'en Afrique, une nouvelle épidémie tous les 3 jours, documenté. C'est plus de 120 à 150 épidémies tous les jours. Et le plus souvent quand les épidémies sont contrôlées suffisamment tôt, on n'en parle pas, c'est surtout les épidémies qui durent ou qui prennent une ampleur qui sont médiatisées, mais c'est un travail de tous les jours », a-t-il expliqué.



Les discussions du forum abordent également le déséquilibre financier touchant les maladies non transmissibles (diabète, hypertension, affections cardiovasculaires), responsables de 53 % des décès au Sénégal et de 72 % au niveau mondial, mais qui ne captent pourtant que 2 % des financements globaux de santé.



En conclusion, le Dr. Ibrahima Socé Fall a rappelé que la véritable souveraineté sanitaire ne consiste pas à s'isoler, mais repose sur l'assurance de soins continus, des investissements massifs en recherche et développement, des partenariats maîtrisés ainsi que l'exploitation du marché unique via l'Agence africaine du médicament.