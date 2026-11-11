« Incohérences et manque de sincérité budgétaire » : les députés recalent l'enveloppe de 980 milliards proposée par Moustapha Mamba Guirassy

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, rejette à la majorité le projet de budget 2027 du ministère de l’Éducation nationale ce mercredi 11 novembre 2026.



Pour l’exercice 2027, le projet de budget du ministère défendu par Moustapha Mamba Guirassy s’élève à 980 813 105 069 francs CFA en crédits de paiement et à 1 054 459 900 879 FCFA en autorisations d’engagement, contre 990 750 780 275 francs CFA en crédits de paiement en 2026, enregistrant une baisse de 9 937 675 206 francs CFA, soit une diminution de 1 %.



Dans son allocution devant les commissaires, Moustapha Mamba Guirassy affirme que « derrière les programmes, les infrastructures, les plateformes et les statistiques, il y a une réalité, une seule : l’enfant sénégalais ».



Lors des débats, les parlementaires orientent leurs interventions vers la refondation du système éducatif, préconisant une meilleure implication des enseignants, l'adoption d'une loi sur la carte scolaire et la création d'un cadre de concertation avec les collectivités territoriales. Les députés dénoncent le manque de sincérité budgétaire tout en pointant des incohérences entre la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative, avant d'émettre un vote défavorable sur le texte.