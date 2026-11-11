Homicide à Darou Khoudoss : les forces de sécurité arrêtent le présumé meurtrier et procèdent à la reconstitution des faits

Les forces de défense et de sécurité ont interpelé, lundi le présumé meurtrier du jeune homme poignardé à mort à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, selon des sources mediatiques. À la suite de cette arrestation, les enquêteurs conduisent une reconstitution des faits sur les lieux du drame, sous la supervision des éléments chargés de la procédure.



L'affaire remonte au 29 octobre 2026, date à laquelle une violente altercation éclate vers 17 heures entre la victime et son antagoniste. Au cours de cet affrontement, le jeune homme reçoit un coup de couteau avant son évacuation d'urgence à l'hôpital de Tivaouane. La victime succombe ultérieurement à ses blessures malgré la prise en charge médicale, tandis que le suspect prend la fuite. Les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes de l'homicide.