Ziguinchor : Des techniciens de surface réclament 3 mois d'arriérés de salaire à l'UCG et...

Plus de 50 personnes employées par l'Unité de gestion et de collecte des déchets solides (UCG) ont exprimé leur colère ce jeudi dans les rues de Ziguinchor. Ces techniciens de surface, qui exercent pour le compte d'un sous-traitant de l'UCG réclament le paiement de trois mois d'arriérés de salaire.

"C’est nous qui ramassons les ordures de la commune (Ziguinchor) et balayons les marchés. On est restés trois mois sans salaire. C'est pour cela que nous voulons montrer à tout le monde que l'autorité ne nous a pas payés ce qu'il nous doit. On est des pères de familles, qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. On est fatigués et dos au mur", a pesté leur porte-parole du jour Mamadou Lamine Ndiaye sur la Rfm.



En plus de devoir rester sans salaire pendant des mois, ces techniciens du nettoiement disent travailler dans des conditions exécrables. Ils n'ont même pas de couverture maladie. Ils ont terminé leur marche à la préfecture de Ziguinchor pour remettre un mémorandum au préfet, non sans promettre d'intensifier la lutte, dans les prochains jours si leur problème n'est pas réglé