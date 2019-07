Ziguinchor: Deux Bissau-guinéens arrêtés avec 28 millions en faux billets

Deux agents de sécurité Bissau-guinéens, M. Mendes et C. Mango, ont été arrêtés par les éléments de la police de Ziguinchor. Ces derniers ont découvert par devers eux, des liasses de faux billets en euros d'un montant de 427 000, soit 28 millions de Fcfa.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, utilisation, distribution et détention en connaissance de cause de signes monétaires ayant cours légal contrefaits ou falsifiés, faux et usages de faux, escroquerie et blanchiment d'argent, les faussaires ont été déférés au parquet hier, mardi 9 juillet.



Selon le journal « Enquête », les mis en cause ont été signalés par un commerçant. Ce dernier qui a informé les limiers, dit connaître très bien ces étrangers qui voulaient échanger une importante somme en euro contre du F Cfa.



Les éléments de la Brigade de recherches et d'intervention sont descendus très vite sur les lieux pour arrêter les mis en cause. C'est ainsi qu'ils ont pu identifier les présumés malfaiteurs.