Ziguinchor : Mamadou. Y. Diallao condamné à vie pour avoir tué un bébé de 2 ans qu’il a confondu avec un lapin

Mamadou Yankhoba Diallo,, un sujet à troubles mentaux, a été condamné à la prison à vie jeudi par la Chambre criminelle de Ziguinchor (Sud). Il a égorgé sa cousine âgé de 2ans. Mais selon la maman du prévenu, son fils a confondu sa victime avec un lapin.



Les faits ont eu lieu le 29 mars 2019, au quartier Kognou Socé, situé de Cap-Skirring. Maïmouna Faye et son fils, Mamadou Yankhoba Diallo qui serait adepte du chanvre indien, regardaient une émission à la télé.



Le mis en caus qui souffre de troubles mentaux, selon sa mère, se lève brusquement pour aller prendre ses médicaments. Et quelques minutes plus tard, il revient dans la pièce tenant le corps sans vie de sa cousine de deux ans, Absa Mbengue.



Interrogée sur ce qui s’est passé l, Maïmouna Faye de raconter que lorsque son fils qui venait des toilettes est revenu dans la pièce, il a dit ceci : «Je l’ai égorgée avec un couteau trouvé dans la cuisine».



Entendu par les gendarmes, Mamadou Yankhoba Diallo a contesté les faits. Selon lui, il a tué tu lapin.

«J’ai tué un lapin dans les toilettes, pas une personne. Je reconnais que je souffrais de troubles mentaux, mais je n’étais pas malade au moment des faits », a-t-il fait savoir devant la barre.



Lors de l’audience, rapporte Libération qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi,, l’avocat général a requis la réclusion à perpétuité tandis que la défense a plaidé l’irresponsabilité pénale de l’accusé, invoquant ses troubles mentaux qui avaient conduit à son internement à l’hôpital psychiatrique «Kenya» de Ziguinchor.



Mais le juge qui n’a pas suivi la demande des avocats de La Défense, a reconnu coupable le prévenu à qui il a condamné à la perpétuité.