Ziguinchor : Ousmane Sonko rend une visite de courtoisie à Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga

Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de son séjour dans la capitale du Sud pour rencontrer Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor. Cette entrevue s’inscrit dans une démarche de proximité avec les autorités religieuses, reconnues comme des « acteurs clés du vivre-ensemble ». La rencontre souligne la volonté de l'exécutif de maintenir un dialogue constant entre l’État et l’Église pour la « consolidation de la paix sociale ».



Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga, âgé de 53 ans, est à la tête du diocèse de Ziguinchor depuis son ordination officielle le 23 novembre 2024. Son parcours est marqué par une formation académique multidisciplinaire, incluant une licence en théologie biblique à Paris et un doctorat en ethnologie et anthropologie obtenu en 2015 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en France. Avant son élévation épiscopale, il avait exercé comme vicaire, enseignant de mathématiques et responsable de la commission des vocations.



Cette visite de courtoisie illustre la continuité des échanges républicains dans la région naturelle de Casamance. En allant à la rencontre du prélat, le chef du Gouvernement réaffirme l'importance de la coopération entre les autorités politiques et les dignitaires religieux, jugée « essentielle » pour l'équilibre de la société sénégalaise.

