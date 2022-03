Ziguinchor : Ouverture ce lundi du procès relatif à la tuerie de la forêt classée de Boffa Bayotte

C'est ce lundi 21 mars 2022 que les accusés de la tuerie du 6 janvier 2018 feront face au juge. Le journaliste René Capin Bassène, le postier Omar Ampoye Bodian et les autres inculpés se présenteront devant la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Ils vont répondre des chefs d'inculpation : « Association de malfaiteur; participation à un mouvement insurrectionnel; Assassinat; Tentative d’Assassinat; Séquestration ayant entrainé la mort; Vol avec usage d’armes; Détention illégale d’armes; Et tentative de sortie irrégulière de correspondance ».



À signaler que le chef de la branche armée du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance de la faction sud fait partie des inculpés. En fuite, le juge d'instruction renseigne qu'il sera jugé par contumace et a annoncé un mandat d'arrêt international contre César Atoute Badiate.