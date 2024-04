Ziguinchor : arrivée au port du navire Aline Siteo Diatta, accueillant 200 passagers

Le navire Aline Siteo Diatta, qui a quitté Dakar mardi soir, a atteint le port de Ziguinchor mercredi, transportant à son bord 200 passagers et diverses marchandises.



"Aujourd'hui, le navire Aline Siteo est arrivé à destination en toute sécurité. Le Consortium sénégalais d'activité maritime (COSOMA) a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir un voyage sans encombre. Ainsi, le navire a effectué son trajet avec succès, accueillant à son bord 200 passagers et diverses marchandises", a déclaré Mariéme Diouf, responsable de la gare maritime de Ziguinchor.



"Les clients sont pleinement satisfaits, le voyage s'est déroulé sans incident", a-t-elle ajouté.



Mariéme Diouf a également rappelé qu'à la date du 29 mars, le navire Diambogne avait effectué avec succès un voyage de test afin de vérifier les travaux effectués sur le fleuve Casamance. "Tout s'est avéré concluant", a-t-elle confirmé.



Les conditions sont désormais réunies pour la reprise du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor, ont assuré les directeurs généraux du Port de Dakar et du Consortium sénégalais d'activité maritime (COSAMA), Mountaga Sy et le commandant Makhtar Fall, suite à l'arrivée du navire Diambogne au port de Ziguinchor.



Le navire Diambogne, immobilisé depuis près d'un an, avait quitté Dakar le samedi 28 mars vers 18 heures pour un voyage test dans le cadre des préparatifs de la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, et avait atteint Ziguinchor le dimanche 29 mars 2024 vers midi.