Passif social du secteur ferroviaire : l'État débloque 2 milliards FCFA et lance les premiers règlements

Un dénouement historique se dessine pour les anciens cheminots du Sénégal. À travers un communiqué officiel publié ce mardi 18 août 2026, la société nationale Les Chemins de Fer du Sénégal et le ministère des Transports Terrestres et Aériens ont annoncé le démarrage effectif du paiement des créances dues aux ex-travailleurs de la SNCS, de TRANSRAIL et de Dakar Bamako Ferroviaire. Ce litige social d'envergure tire son origine des réorganisations successives du réseau ferroviaire sénégalais depuis les années 1960.



Les défauts de versement des cotisations sociales auprès de l'IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale par les anciennes entités d'exploitation avaient généré une dette globale estimée à près de 5,2 milliards de FCFA. Cette situation d'impayés a plongé des centaines de retraités, de veuves et d'orphelins dans une grande précarité, privant certains travailleurs de l'intégralité de leur pension après plus de trente ans de service. La colère des anciens temporaires s'était traduite ces derniers mois par des mouvements de protestation répétés et le blocage de la gare et des voies ferrées de Thiès.





Pour débloquer la situation, l'État sénégalais a versé un acompte de 2 milliards de FCFA à l'IPRES, permettant ainsi le lancement du processus de paiement à compter du lundi 17 août 2026. Les déboursements s'effectueront par lots successifs tous les quinze jours, avec l'objectif de régler l'intégralité des droits sous 45 jours. Un premier lot de 190 bénéficiaires a d'ores et déjà été finalisé. Dans ce dispositif, une attention particulière est accordée aux veuves et aux héritiers des travailleurs décédés. En parallèle, l'État poursuivra son accompagnement auprès de l'IPRES pour la régularisation du reliquat restant jusqu'au règlement définitif du passif.





Le déblocage de ce dossier fait suite à une médiation menée sur le terrain le 25 juillet dernier par le ministre des Transports, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, accompagné du ministre en charge du Travail et du Directeur Général de CFS. La reprise du dialogue direct avec les grévistes avait permis d'obtenir la levée du mot d'ordre et la libération de la gare de Thiès, ouvrant la voie au plan de règlement actuel.

