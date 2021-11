Ziguinchor: l'Armée sénégalaise a entamé des opérations de sécurisation depuis le 1er novembre

Les armées sénégalaises mènent des opérations de "sécurisation" dans la région de Ziguinchor (sud), depuis le 1er novembre, a-t-on appris jeudi de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

"En appui aux actions de désenclavement menées par les structures compétentes de l’Etat, les armées sénégalaises sont engagées dans la sécurisation de travaux de rétablissement d’axes et d’itinéraires au sud du département d’Oussouye, depuis le 1er novembre", écrit la DIRPA dans un communiqué.



"Il s’agit principalement de créer les conditions propices au retour des populations dans leurs localités d’origine et à la relance des activités socioéconomiques", précisent les journalistes militaires. Qui rappellent que des opérations similaires ont déjà été menées dans l’arrondissement de Niaguis, situé dans le département de Ziguinchor. "La libre circulation des populations et de leurs biens est aujourd’hui devenue une réalité" dans cette zone, assure la DIRPA.