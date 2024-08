Ziguinchor : l’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital de la Paix en grève pour 48 h ce mardi

L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital de la Paix composée du SAMES, du SUTSAS et du SYNTRAS, compte paralyser le système pour 48 à compter demain, mardi 13 août avec respect des services d’urgence. Les plaignants qui dénoncent des problèmes qui sévissent dans ladite structure. Déplore le fait que, malgré la signature d’un protocole d’accord le 16 octobre 2023 entre la direction de l’hôpital et les partenaires sociaux, en présence de l’inspecteur régional du travail, les engagements pris n’ont pas été respectés.



D’après le SG du SAMES à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, Marc Sagna parlant au nom de ses collègues, il s’agit de : « l’augmentation de la subvention d’exploitation ainsi que l’octroi d’une subvention spéciale; l’amélioration des conditions de travail, notamment par la résolution des problèmes d’étanchéité du bâtiment, de voirie, la régularisation et le versement régulier des cotisations sociales (IPRESS, CSS) ; le paiement sans délai de l’intégralité de la dette due aux travailleurs depuis 2017; le paiement régulier et en un seul versement de toutes les indemnités dues aux travailleurs avant le 5 de chaque mois; le versement régulier de la prime de motivation hospitalière avant le 10 de chaque mois; le rappel sans délai du reliquat de l’augmentation de la prime de transport depuis juillet 2023; la régularisation des CDI validés en conseil d’administration, ainsi que la régularisation des différents contrats de travail; le respect du plan de carrière des contractuels de l’hôpital; le renforcement des équipements médicaux et de bureaux dans tous les services; la réparation de l’appareil de radiographie numérique télécommandé (en panne depuis 2 ans); la réalisation de toutes les explorations biologiques au laboratoire de l’hôpital; la réparation de l’autoclave du bloc opératoire (en panne depuis plus de 2 ans); la mise en place d’une stérilisation centrale et d’une buanderie aux normes ».



Ainsi, l’intersyndicale décide de mettre en œuvre son plan d’action et décrète 48 heures de grève les mardi 13 et mercredi 14 août 2024, tout en assurant le respect des urgences.