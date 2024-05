Ziguinchor : le gouvernement invité à consolider l’accalmie en Casamance

L’association régionale des femmes pour la recherche de la paix en Casamance dénommée « Kabonketoor » (se pardonner mutuellement, en français), a invité, mercredi, le gouvernement à consolider l’accalmie notée dans la partie sud du pays par des actes économiques et sociaux.



« Par rapport à la paix en Casamance, nous avons vu qu’il y a des avancées. Cet embryon de paix que nous vivons aujourd’hui doit être consolidé par des actes économiques, sociaux et de réconciliation », a déclaré la coordonnatrice de l’association, Ndèye Marie Sagna lors d’un point de presse.



« Aujourd’hui, nous assistons au retour des populations. Et, ces populations vivent parfois des situations difficiles. Et, pour cela, Kabonketoor qui a l’habitude de travailler pour la paix et la sécurité appelle les nouveaux gouvernants à assister ces populations de retour et améliorer leurs conditions de vie pour qu’ensemble nous puissions arriver à rétablir la paix de façon définitive en Casamance », a insisté Mme Sagna.



Elle a, en outre, invité le gouvernement à aider les populations à moderniser l’agriculture et à travailler au mieux pour que tout le monde puisse accéder à des machines.



« Nous voulons que tout le monde se retrouve dans ce renouveau. Les jeunes se sont battus pour un changement. Il faut qu’ils se retrouvent dans ce changement », a souhaité Mme Sagna, appelant les organisations de la société civile à unir leurs forces et travailler pour le développement de la Casamance.