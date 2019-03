Ziguinchor: les jeunes de l'Apr furieux contre Aminata Angélique Manga

La décision de limoger Pape Abdou Diédhiou, président de l’Union des jeunes de la majorité présidentielle de Ziguinchor de son poste de chargé de projet de la plateforme d’appui aux secteurs privés du Sénégal et de la valorisation de la Diaspora, au ministère de l'Économie solidaire, soulève l’ire des apéristes de la localité. Selon eux, cette décision prise par Aminata Angélique Manga, après la défaite du candidat de la coalition Benno bokk yakaar (Bby) dans le Sud du pays, est un règlement de comptes.



«Nous sommes à la fois déçus et attristés par cette décision malheureuse et incompréhensible de licenciement de Pape Abdou Diédhiou par le ministre Aminata Angélique Manga. Une décision qui n’honore pas la jeunesse de l’Apr », a fait savoir le coordonnateur départemental de l’union des jeunes de l’Apr à Ziguinchor.



Face à la presse, les jeunes révèlent que durant tout le temps de la campagne, Diédhiou était à Ziguinchor pour le triomphe du Président Macky Sall sur «l'autorisation non écrite du ministre Aminata Angélique Manga».



«L’administration ne reconnaît certes que les autorisations écrites, mais dans cette affaire, le ministre Aminata Angélique Manga règle des comptes, parce que nous n’avons pas souhaité cheminer avec elle à Ziguinchor où nous ne travaillons que pour le chef de l’Etat ».