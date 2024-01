Ziguinchor : les travailleurs de l’Hôpital régional comptent aller en grève à partir du 25 janvier

Dans un le communiqué le secrétaire général de ce syndicat « regrette le non-respect de certains termes du protocole d’accord signé avec l’ex CNTS santé, que nous avions l’honneur de diriger jusqu’au 24 octobre 2023, mais aussi celui de l’intersyndicale du CHR de Ziguinchor de l’année 2023 ».



Ces syndicalistes réclament : "la signature de contrat de prestation de service pour les 20 stagiaires prévus dans le budget de 2024 et ceux du budget de 2O23 en tenant compte de l’ancienneté dans la structure, la rationalisation des stagiaires restants du CHRZ, la création d’une cagnotte en vue d’intégrer les contractuels du projet ISMEA et ceux du MSAS dans les heures supplémentaires ; l’identification de tous les pensionnaires du CHRZ à l’IPRES pour l’obtention de leurs numéros IPRESS et carte IPRESS ; le reversement intégral des retenues de cotisation IPRESS du personnel du CHRZ ; le versement intégral de la part l’employer à l’IPRESS, pour le personnel du CHRZ ; Le payement effectif et intégral de la dette IPRESS du CHRZ ; la liquidation et le payement des indemnités de départ à la retraite, dès réception de la notification de départ à la retraite ; faire l’audit du personnel du CHRZ dans un but de rationalisation ; Nous demandons aussi, le partage des informations financières et le payement systématique des indirecte du CHRZ, entre autres…"