Ziguinchor: les travailleurs de la Poste arborent des brassards rouges pour alerter sur la situation catastrophique de la boîte

‘’Le mouvement d’humeur que nous sommes en tain d’observer depuis ce matin (jeudi), qui fait suite à des étapes logiques, a abouti aujourd’hui au port de brassards rouges et évoluera vers une autre étape. Depuis 2017, la Poste traverse des difficultés et depuis lors notre syndicat ne cesse d’alerter les autorités et l’opinion en indiquant l’attitude à prendre en vain. Et aujourd’hui, nous sommes arrivés à un niveau critique, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de manifester pour amener les autorités aussi bien de la Poste que de l’Etat à changer de fusil d’épaule’’, a confié Daouda Diédhiou au correspondant du journal Le Témoin à Ziguinchor.



Selon lui, des déclarations très inquiétantes ont été faites par des autorités de l’Etat au sujet de leur outil de travail. C’est ce qui explique leur décision de s’unir comme un seul homme afin de faire face à toute éventualité.



À l’en croire, la mauvaise gestion est à l’origine des profondes difficultés que traverse la Poste actuellement. ‘’Le problème qu’on est en train de vivre aujourd’hui est un problème de gestion, un problème de gouvernance de l’entreprise. Parce que les autorités qui sont en train de gérer l’entreprise ne mettent pas l’accent sur les priorités. Au lieu de s’occuper de la bonne marche de l’entreprise, ils s’occupent de choses qui ne sont pas à l’ordre du jour, c’est pourquoi nous nous sommes dit qu’il faut dénoncer cela pour que les choses reviennent à l’orthodoxie’’, martèle-t-il dans les colonnes du journal.



D'après Daouda Diédhiou, les travailleurs de la Poste de Ziguinchor interpellent en premier lieu le directeur général de leur boîte mais aussi le président de la République parce que la Poste est une entreprise nationale, donc elle appartient à l’Etat dont le premier garant est le Président.



Son collègue Assane Diop renseigne que les travailleurs de la Poste sont aujourd’hui très angoissés à cause de la situation que la boîte traverse. Il n’y est pas allé par quatre chemins pour imputer cette situation aux différents directeurs qui se sont succédé à la tête de cette société qui fut un fleuron. Et la manière de gérer actuelle ne permettra pas de redresser la situation, confie-t-il, tout en demandant au président de la République d’ordonner un audit de la boîte.