Ziguinchor: panne depuis plus deux semaines du scanner de l'hôpital de la région

Depuis plus deux semaines, le scanner de l'hôpital de Ziguinchor, une région située au Sud du Sénégal est en panne, un dysfonctionnement lié à un problème de maintenance. Une bonne raison pour le syndicat d'alerter et de demander aux autorités d'agir.



"Le scanner est tombé en panne depuis plus de deux semaines et c'était prévisible, car nous savons que depuis près d'un an l'appareil n'a pas connu de maintenance. L'hôpital devrait de l'argent à l'agent qui devait assurer la maintenance", a expliqué le secrétaire général Siméon Faye.



Les conséquences de cette panne sont "énormes", car c'est le seul scanner de la région. A part ça, il faut aller à Kolda pour avoir un scanner, a-t-il déploré au micro de la Rfm.