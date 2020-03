Ziguinchor : revenus de France, 15 agents du Club Med dispersés dans la ville

A Ziguinchor, c’est l’inquiétude totale. Pour cause, 15 agents du Club Med, revenus de France se sont dispersés dans la ville située au Sud du Sénégal, sans subir des testes ou mis en observation, dans le cadre de la lutte contre propagation du coronavirus.



Selon des sources à nos confrères de GMS, ces agents seraient dans leurs familles à Ziguinchor sans être édifiés sur leur état réel de santé. L’information a été confirmée par les autorités sanitaires et administratives.



Autres informations relayées par des populations de Ziguinchor, c’est la présence d’émigrés dans des familles, des personnes venues discrètement d’Italie et d’Espagne. Des quartiers tels que Néma 2 entre autres sont cités, précise GMS.



Les populations inquiètes demandent aux autorités de créer rapidement les conditions d’un suivi médical pour éviter la propagation de cette ‘’Terreur’’ silencieuse.



Dans cette localité, un homme âgé de plus de 70 ans est isolé au centre de santé de Ziguinchor (hôpital Silence). Un cas suspect du COVID -19 qui a présentait des signes qui évoquent la maladie qui défraye la chronique dans le monde. Des prélèvements ont été ennoyés à l’institut Pasteur à Dakar et les résultats sont attendus dans quelques heures.