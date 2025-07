Ziguinchor: un individu interpellé avec 18 doses de Kush à Yamatogn

Le Poste de police de Yamatogn (Ziguinchor) a procédé le 29 juillet 2025, à l’interpellation d’un individu pour détention en vue d’offre et cession de Kush.



Selon les services de la police, cette interpellation a eu lieu lors d’une mission de sécurisation, au cours de laquelle les agents ont été interpellés par le comportement suspect de plusieurs individus en pleine discussion à l’écart.



Un contrôle de routine a permis de découvrir, sur l’un d’eux, dix-huit (18) plis de papiers blancs contenant du Kush, une drogue synthétique très prisée dans la sous-région.



Le produit a été placé sous scellé pour les besoins de la procédure. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.