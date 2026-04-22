Ziguinchor : un individu interpellé pour viol sur mineure suivi de grossesse

Le Commissariat Central de Ziguinchor a procédé, le 20 avril 2026, à l’interpellation et au placement en garde à vue d’un individu mis en cause dans une affaire de viol sur mineure de 14 ans ayant entraîné une grossesse.



D’après la Police nationale, l’enquête a été déclenchée suite à la plainte de la mère de la victime. Ayant remarqué un changement de comportement chez sa fille, la plaignante l’a interrogée, ce qui a permis de révéler une aménorrhée prolongée. Un test urinaire, suivi d'un examen clinique en milieu hospitalier, a confirmé une grossesse évolutive de quatre (04) mois.



S’expliquant sur l’origine de cet état, la mineure a déclaré que les faits se sont déroulés en décembre 2025, au sein de l'école Kandé Alassane. Elle venait de participer à une activité de nettoyage organisée par l'église en prélude aux fêtes de Noël.



A l’issue de l’activité, aux environs de 20 heures, le mis en cause l'aurait abordée en lui proposant de l'accompagner jusqu'à l'arrêt des motos-taxis (Jakarta), s'engageant même à régler ses frais de transport. Cependant, après quelques minutes de marche, il l'aurait entraînée à l'intérieur de l'enceinte scolaire.



Selon les déclarations de la victime, l'individu l'aurait conduite derrière les salles de classe où, sous la contrainte, il aurait abusé d'elle.



Elle précise que le mis en cause lui aurait remis, après l'acte, la somme de cinq cents (500) FCFA pour couvrir ses frais de transport.



Interpellé et confronté aux éléments de l'enquête, le suspect a pleinement reconnu les faits. Il a admis avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure à l'endroit indiqué, soit derrière les salles de classe de l'école Kandé Alassane. Pour sa défense, il a prétendu que la victime était sa petite amie et a soutenu qu'il ignorait son âge réel au moment de l'acte.



Compte tenu de l'état de santé particulièrement fragile de la victime, celle-ci a été immédiatement signalée et mise à la disposition des services de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) pour une prise en charge psychosociale et un accompagnement adapté. Le suspect a été placé en garde à vue.