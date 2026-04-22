Tabaski : Les producteurs d’oignon garantissent une production « suffisante et de qualité »

L'Interprofession oignon du Sénégal (IPOS) s'est voulue rassurante, ce mercredi 22 avril 2026, quant à la disponibilité de la production locale pour répondre à la forte demande attendue à l’approche de la Tabaski. Au terme d’une concertation tenue à Louga, le vice-président de l’organisation, Boubacar Sall, a affirmé que les producteurs nationaux sont en mesure de garantir un approvisionnement suffisant et de qualité sur l'ensemble du territoire.





« Nous sommes disposés à mettre à la disposition des populations une production suffisante et de qualité d’ici la Tabaski », a déclaré Boubacar Sall. Cette rencontre des acteurs de la filière visait à harmoniser les stratégies d'application de la circulaire de l’Agence de régulation des marchés (ARM), laquelle suspend les importations d’oignon du 15 avril au 1er juin 2026.







L'IPOS a précisé que des missions d'évaluation, menées conjointement avec le Comité sénégalais des consommateurs (COSCE) et l’ARM, ont permis de confirmer la solidité des stocks actuels. Cependant, Boubacar Sall a insisté sur l'importance d'un soutien institutionnel rigoureux pour protéger le travail des agriculteurs. « Nous attendons l’appui des ministères en charge du Commerce, de l’Agriculture et de l’Intérieur pour garantir l’application des directives et permettre aux producteurs de tirer profit de leurs efforts », a-t-il précisé.







Les producteurs plaident notamment pour que la suspension des importations, prévue pour une durée de 45 jours, soit consolidée par un arrêté ministériel afin de renforcer son efficacité juridique et d'éviter toute distorsion de concurrence. Ils sollicitent également l'aide de l'État pour faciliter l'exportation des surplus vers la sous-région, tout en saluant l'implication des autorités locales, particulièrement le Conseil départemental de Louga, dans la structuration de la filière.

