Sénégal : Le ministre de l’Industrie valorise les jeunes innovateurs de l’OIF

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Guèye Diop, a présidé ce mardi 21 avril 2026 à Dakar la cérémonie de valorisation des lauréats du programme « CAP Innovation ». Organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en marge de la Journée internationale de la créativité et de l’innovation, cet événement a mis en lumière le potentiel de la jeunesse francophone comme moteur de la transformation économique et sociale.







Lors de son intervention, le ministre a souligné que l'innovation et la recherche constituent les piliers de la stratégie de développement du pays. Cette vision, portée par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko, s'inscrit directement dans le cadre de l'Agenda « Sénégal 2050 ». L'objectif affiché est de bâtir une croissance qui soit à la fois durable, inclusive et, surtout, souveraine.







À travers ce soutien au programme CAP Innovation, le gouvernement sénégalais réaffirme sa volonté de structurer un écosystème propice à l'entrepreneuriat technologique et créatif. Le Dr Diop a insisté sur le rôle stratégique de la jeunesse dans la conception de solutions locales aux défis globaux.







En conclusion de la rencontre, le ministre a adressé ses félicitations aux jeunes récipiendaires, les érigeant en modèles pour leurs communautés. Il les a encouragés à persévérer dans leurs efforts de recherche et de création, rappelant que l’émergence de champions nationaux dans le secteur de l’innovation est une priorité absolue pour la transformation structurelle de l’économie nationale.

